Termit ne demek, TDK'ya göre Termit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Termit ne demek? Termit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi termit kelimesi. Peki termit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre termit nedir, termit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TERMİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Termit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Termit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre termit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akkarınca

