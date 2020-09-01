Termometreler adeta patlayacak! İşte 5 günlük hava durumu

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları etkisini artırarak sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahminlerine göre artana hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltacak gibi görünüyor.

Marmara Bölgesinde Çarşamba ve Perşembe günü etkili olacak sıcak hava Cuma ve Cumartesi günleri yerini yağışlı havaya bırakacak.Pazar günü ise güneşli hava tekrar etkisini gösterecek.

Öte yandan 4 Eylül Cumartesi günü Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde termometrelerin 40 dereceyi bulan hava sıcaklıklarını ölçeceği tahmin ediliyor.