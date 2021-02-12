Termoset Plastik Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Termoset Plastik Kalıpçısı Maaşları, İş İlanları

Termoset Plastik Kalıpçısı görev tanımı nedir, Termoset Plastik Kalıpçısı ne iş yapar, Termoset Plastik Kalıpçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Termoset Plastik Kalıpçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Termoset Plastik Kalıpçısı Tanımı; Termoset plastik kalıplarının çizimlerini yapan, kalıpların işlenmesi için bilgisayar programlarını hazırlayarak bilgisayar kontrollü makinelere aktarılmasını sağlayan ve uygun işleme makinelerinde kalıp imalatını gerçekleştiren nitelikli kişidir.

Termoset Plastik Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Termoset Plastik Kalıpçısı Maaşları

Termoset Plastik Kalıpçısı maaşı ortalama aylık 3000 - TL'dir. En düşük Termoset Plastik Kalıpçısı maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Termoset Plastik Kalıpçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Termoset Plastik Kalıpçısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Termoset Plastik Kalıpçısı Ne İş Yapar?

a) Ürün tasarımını, akış analizlerini ve kalıp tasarımını yapmak,

b) Tasarlanan kalıp elemanlarının yapım ve montaj resimlerini çizmek,

c) Tasarım ve kalıp hazırlama için, gelişmiş bilgisayar programlarını ( akış analiz, tasarım ve cad-cam ) bilmek, gönye, cetvel, plotter, çizim kağıdı, tesviyecilik araç gereçleri, markalama gereçleri, talaşlı üretim makineleri vb. araç ve gereçleri kullanmak,

d) Yapım resimlerine uygun kalıp elemanlarını imal etmek, montajını yapmak ve denemek,

Termoset Plastik Kalıpçısı Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Termoset Plastik Kalıpçısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Termoset Plastik Kalıpçısı mesleğinin meslek kodu 8142.18 olarak belirlenmiştir

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