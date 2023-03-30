Terör operasyonunda yakalanan 8 şahıs tutuklandı

Sakarya'da polis ekiplerince PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 8’i tutuklanırken 4'ü adli kontrol, 6'sı adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Terör operasyonunda yakalanan 8 şahıs tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlenmişti. Terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi gayesiyle ile düzenlenen operasyonlarda;

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şahıs ile DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şahıs ve FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetlerine yönelik haklarında yakalama emri bulunan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanırken 4'ü adli kontrol, 6'sı ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu olan 5 şüpheli ise emniyetteki işlemleri sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

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