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Terör örgütleriyle bağlantılı 10 kişi ve 3 kurumun mal varlıkları donduruldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

31650 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre terör örgütlerine maddi destek sağladığı belirlenen 3 kurum ve 10 kişinin mal varlıkları donduruldu.

Terör örgütleriyle bağlantılı 10 kişi ve 3 kurumun mal varlıkları donduruldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Hazine ve Maliye Bakanı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzaladığı karar doğrultusunda terör örgütü PKK/KCK, El Kaide, El Nusra ve DEAŞ'e maddi destek verdiği belirlenen 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda şu ifadeler yer verildi:

"6415 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun’un 3’üncü ve 4’üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’de bulunan mal varlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır."

Terör örgütleriyle bağlantılı 10 kişi ve 3 kurumun mal varlıkları donduruldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Öte yandan 6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasınca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine Karara itiraz edilebileceği belirtildi.

Mal varlıklarına el konan kişi ve kurumların listesi ise şu şekilde:

Terör örgütleriyle bağlantılı 10 kişi ve 3 kurumun mal varlıkları donduruldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

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