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  3. Terör örgütü DEAŞ'a darbe: Sözde Eğitim Bakanı Yardımcısı tutuklandı!

Terör örgütü DEAŞ'a darbe: Sözde Eğitim Bakanı Yardımcısı tutuklandı!

Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakanı Yardımcısı' Sakarya'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli terörist tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a darbe: Sözde Eğitim Bakanı Yardımcısı tutuklandı!

Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakanı Yardımcısı' Sakarya'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli terörist tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalarda, Sakarya'da barınan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli DEAŞ terör örgütü mensubu şahıs Sakarya'da yakalandı.

IRAK/SURİYE'DEKİ TÜM EĞİTİM KURUMLARINDAN SORUMLU

Şahıs, DEAŞ terör örgütünün Suriye/Irak ülkelerinde hakim olduğu bölgelerde 2014/2017 yılları arasında Irak/Suriye'deki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

ESİRLERİ KATLEDİP SOSYAL MEDYADA YAYIMLIYORDU

Şahsın yine aynı bölgelerde esir/ tutsak altına aldığı kişileri vahşice katlettiği, bu eylemlerin görüntülerini kaydederek örgüt propagandası amacıyla sosyal medya platformlarında yayınlandığı belirlendi.

Adı geçen Ürdün uyruklu şahıs Sakarya ilinde yakalanarak gözaltına alınırken, sevkedildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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