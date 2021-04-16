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  3. Terör örgütü destekçileri yakayı ele verdi! PKK’ya finansman ve eleman temin eden 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütü destekçileri yakayı ele verdi! PKK’ya finansman ve eleman temin eden 2 şüpheli yakalandı

Terörle mücadele operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. İzmir'in Menderes ilçesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne finansman ve eleman temin ettiği tespit edilen yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü destekçileri yakayı ele verdi! PKK’ya finansman ve eleman temin eden 2 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne finansman ve eleman temini yapan bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik operasyonun düğmesine bastı. Harekete geçen ekipler, Menderes'te şüphelilerin adreslerine yönelik baskınlar yaptı. Operasyonda, Suriye uyruklu Y.E ve A.T gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Terör örgütü destekçileri yakayı ele verdi! PKK’ya finansman ve eleman temin eden 2 şüpheli yakalandı

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