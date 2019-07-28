Terör örgütü DHKP/C şüphelisi düzenlenen operasyonla yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve " Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 3 adet aranması bulunan H.Y. 26 Temmuz saat 02.00'da yapılan baskında evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital metaryal ele geçirildi. H.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
DHA
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