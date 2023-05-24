Terör örgütü DHKP/C'YE İstanbul ve Hatay'da operasyon düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun önderlik ettiği soruşturmada hain terör örgütü DHKP/C lehine operasyonlar yaptığı tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için adım atıldı.

Yapılan araştırmalar ve takip sonucunda, 10 şüphelinin, İstanbul'un Anadolu yakasında, Nurtepe ve Gazi semtlerinde mahalle yapılanması görevlerini üstlendikleri tespit edildi. Bu yapılan araştırma sonucunda, İstanbul'da bulunan: Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Pendik, Ataşehir, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Şişli, Avcılar, ve Hatay'daki 21 ayrı bölgeye eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

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Yapılan operasyon sonucunda 8 DHKP/C şüphelisi yakalanarak, bölgeden çok sayıda örgütle bağlantılı doküman ve dijital deliller ele geçirildi.

Yapılan baskınlarda izine rastlanmayan diğer 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

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