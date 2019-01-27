Terör örgütü Münbiç’ten kaçmak isteyen halktan haraç alıyor

PKK/PYD terör örgütünün, Münbiç'ten çıkmak isteyen halktan yüklü miktarda para aldığı arama noktası görüntülendi. Münbiç'ten kaçarak Carablus'a gitmeye çalışan halktan haraç alan terör örgütü, parası olmayanların ise değerli eşyalarına el koyuyor.

Terör örgütü PKK/PYD'nin baskılarından kaçmak isteyen halk, Münbiç'i terk etmeye devam ediyor. Günde yaklaşık 700 kişinin terk ettiği Münbiç'te kontrolü elinde bulunduran PKK/PYD terör örgütü, halkın bölgeden kaçışını da ranta çevirdi. Terör örgütü, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonu ile güvenli hale getirdiği Carablus'a geçmek için insanların kullandığı tek geçiş yoluna arama noktası kurdu. Münbiç'e yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Dadat Kasabasına arama noktası kuran terör örgütü, gençlerin geçişine izin vermezken, kadın, çocuk ve yaşlılardan ise yüklü miktarda paralar alıyor. Parası olmayanların ise değerli eşyaları ile cep telefonları ve araçlarına el konuluyor.

Kaynak: İHA