Terör örgütü PKK'dan Azez'e alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var! Terör örgütü PKK’nın Suriye’nin Azez kentine düzenlediği roketli saldırıda 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.