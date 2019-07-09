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  3. Terör örgütü PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

Terör örgütü PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde Vali Çevik ve Hekim Demir isimli 2 çoban PKK mensuplarınca infaz edildi. Teröristler bölgedeki ağaçları ateşe verip olay yerinden kaçtı. PKK'lıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Terör örgütü PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

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