Terör örgütü PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi
Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde Vali Çevik ve Hekim Demir isimli 2 çoban PKK mensuplarınca infaz edildi. Teröristler bölgedeki ağaçları ateşe verip olay yerinden kaçtı. PKK'lıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde Vali Çevik ve Hekim Demir isimli 2 çoban PKK mensuplarınca infaz edildi. Teröristler bölgedeki ağaçları ateşe verip olay yerinden kaçtı. PKK'lıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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