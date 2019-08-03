Terör örgütü PKK/KCK'nın Norveç sorumlusu Bursa'da yakalandı

TERÖR örgütü PKK/KCK'nın Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden sorumlu olduğu öne sürülen Mehmet Sütçü, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı. Norveç'te örgüt adına "sorumlu" düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen Sütçü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden sorumlu olduğu belirlenen Mehmet Sütçü'nün bir süre önce Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Norveç'te PKK/KCK adına sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği saptanan Sütçü, MİT personeli ve emniyet birimlerince takibe alındı. Mehmet Sütçü, yurt dışına kaçma ihtimali üzerine 27 Temmuz günü MİT ile Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Bursa'da gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından 31 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Mehmet Sütçü, çıkarıldığı mahkemece "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA