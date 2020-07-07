Terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, ele geçirilenlere ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.

Ele geçirilenlere ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, son yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 2 adet AT-4 güdümlü tanksavar füzesi, 1 adet Doçka silahı, 1 adet 120 mm havan, 1 adet 82 mm havan, 8 adet 120 mm havan mühimmatı, 36 adet 82 mm havan mühimmatı, 5 adet 60 mm havan mühimmatı, 11 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 10 adet RPG-7 sevk fişeği, 34 adet el bombası, 2 bin adet uçaksavar mühimmatı, 440 adet Biksi otomatik tüfek mühimmatı, 240 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet antipersonel mayın, 3 adet 82 mm havan mühimmatı ile tuzaklanmış EYP düzeneği, 40 adet el bombası fünyesi, 5 adet uzaktan kumanda düzeneği, 1 adet akü, 300 metre elektrik kablosu ve 3 adet termal şemsiye ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA