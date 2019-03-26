Terör örgütü PKK'ya operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı.
Muş'ta, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 31 kişi gözaltına alındı.
Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
Operasyonlarda, 31 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, Varto ve Bulanık ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 15 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Korkut ve Merkez ilçelerinde, PKKKCK terör örgütü mensubu 2 şahıs ise yakalanmıştır.
Bulanık, Hasköy, Korkut ve merkez ilçelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 14 şahıs da yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır denildi.
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