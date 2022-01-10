Terör örgütü propagandası suçundan hapis yatan HDP'li Aysel Tuğluk'a CHP sahip çıktı! Özgürlüğünü istediler!

Son günlerde HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hapiste olmasına karşı çıkan ve özgürlüğünü isteyen CHP, bu defa terör propagandası suçu sebebiyle hapis yatan HDP'li Aysel Tuğluk'a arka çıktı. Tuğluk'un özgürlüğünü isteyen CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Sizin değer yargılarınızla düşünmek zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜRLÜK İSTEDİ, DESTEK ÇIKTI

CHP'li Aykut Erdoğdu, terör propagandası suçu olan Tuğluk'a verilen cezayı, "Sizin değer yargılarınızla düşünmek veya hissetmek zorunda değiliz. Zamanın ruhuna veya gücüne teslim olmak zorunda da değiliz, Vicdanımızı baskılara teslim etmeyeceğiz. Aysel Tuğluk'a Özgürlük" ifadeleriyle kınayarak, özgürlük istedi. Erdoğdu'nun, "Sizin değer yargılarınızla düşünmek zorunda değiliz" cümlesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ BÜYÜYOR

CHP'li Erdoğdu'ya vatandaşın tepkisi büyüktü. Sosyal medya kullanıcıları, "Sen ülkemde terör propagandası yapan birine 'değer yargılarınızı düşünmek zorunda değiliz' derken, ne kastettin?" "Ülkemize terör propagandası yapan birine herkesin düşüncesi aynı olur aslında, sen ne düşünüyorsun?" yorumlarında bulundu.