Terör örgütü propagandası yapan 7 kişi gözaltına alındı
ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Keçiborlu ilçesinde 26-28 Mart tarihlerinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen S.E., B.E., C.E., A.Ü., Ş.E., M.E. ve Y.Ö. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
DHA
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