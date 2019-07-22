Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan ve 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Muş İl Emniyet Müdürlüğünce "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan ve 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç Didim'de emniyet güçlerince kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA