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Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı

DENİZLİ'de, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 1 kişi, gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı

DENİZLİ'de, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 1 kişi, gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şüphelinin yaşadığı adrese bu sabah baskın yaptı. Yakalanarak emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA




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