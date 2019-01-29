Terör örgütü şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
EDİRNE (AA) - Edirne'de, terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken düzenlenen operasyonla yakalandı.Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade...
EDİRNE (AA) - Edirne'de, terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Üyüklütatar köyü yakınlarında askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan U.B'yi yakaladı.
Yapılan incelemede terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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