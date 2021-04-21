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Terör örgütü üyesi İzmir'de yakayı ele verdi

İzmir'in Menderes ilçesinde PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Terör örgütü üyesi İzmir'de yakayı ele verdi

Terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar tüm illerde devam ediyor. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu H.M.nin Menderes ilçesindeki bir evde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlenen adrese düzenlediği operasyonda H.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Terör örgütü üyesi İzmir'de yakayı ele verdi

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