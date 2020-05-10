Terör örgütü YPG/PKK'dan Rudaw televizyonu muhabirine engelleme

ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, ölen teröristler için "şehit" ifadesini kullanmadığı gerekçesiyle Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalı muhabirine, Suriye'nin kuzeyinde 60 gün çalışma engeli getirdi.



Rudaw televizyon kanalının muhabiri Viviyan Fetah’a 60 gün çalışma engeli getirilmesi üzerine Rudaw medya grubu, terör örgütü YPG/PKK’yı paylaştığı açıklamayla kınadı.

Açıklamada, sözde Suriye Kürdistan’ı denilen bölgede Viviyan Fetah’a isnat edilen "şehitlere hakaret suçlaması"nın temelsiz olduğu belirtildi. Ayrıca çalışma yasağının basın özgürlüğü ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.



Diğer taraftan terör örgütünün işgalindeki bölgelerde Esed rejiminin medya kuruluşları serbestçe çalışabiliyor.

Kaynak: AA