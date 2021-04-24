Terör örgütünde çözülme! Bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütlerine yönelik mücadeleler devam ediyor. Askeri operasyonların yanı sıra ikna faaliyetleri de yürütülerek, teröristlere 'teslim ol' çağrısı yapılıyor. Dağlarda pislik içinde, insanlık dışı şartlarda yaşamaya çalışan üyeler pişman olsa dahi ülkeye dönmeleri örgüt tarafından engelleniyor. Örgütün elinden kaçmayı başaran teröristler ise güvenlik güçlerine teslim oluyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 57'YE YÜKSELDİ

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 57'ye yükseldi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı