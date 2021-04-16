11 yaşındaki Betül'ün tekrar yürüyebilmesi için kampanya başlatıldıSoğuk havalar yaz meyvelerinin fiyatlarını etkiledi, Nisan sonunda yaz meyveleri bollaşınca fiyatlar düşecekNiyet etmeden oruç bozmak olur mu, günah mı diyanet?Zehir tacirlerinden pes dedirten yöntem! Zarların içinden uyuşturucu çıktıDeniz yüzeyini kaplayan tabaka vatandaşları tedirgin ederken balıkçıları kötü etkilediGübreleme sorunu! Çiftçiler gübre fiyatlarından şikayetçiBursa'da ihtiyaç sahibi çiftçilere yönelik Ramazan paketi16 Nisan 2021 Cuma hutbesinin konusu: Şifa Ayı RamazanMeğer köpek mamasıymış! Kamyonetten sızan kan polisi harekete geçirdiPfizer'den endişelendiren açıklama: 3. doz veya her yıl yeniden aşı olmak gerekebilir!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Terör örgütüne baskın! İzmir’de FETÖ’ye ardı ardına operasyon: 29 gözaltı

Terör örgütüne baskın! İzmir’de FETÖ’ye ardı ardına operasyon: 29 gözaltı

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen operasyonlar ülke genelinde devam ediyor. İzmir'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında ihraç edilen eski emniyet müdürünün de bulunduğu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.

Terör örgütüne baskın! İzmir’de FETÖ’ye ardı ardına operasyon: 29 gözaltı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ne yönelik yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Bu kapsamda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize, Mali ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerine yönelik tek tek baskın yaptı.

Haklarında ByLock kaydı, Bank Asya hesap artışı, dernek üyeliği, SGK kaydı ve daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt mensuplarınca verilen ifadeler doğrultusunda ismi geçen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapan ekipler 29 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında ihraç edilen eski Emniyet Müdürü Akın K.'nin de bulunduğu öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Terör örgütüne baskın! İzmir’de FETÖ’ye ardı ardına operasyon: 29 gözaltı

Terör örgütüne baskın! İzmir’de FETÖ’ye ardı ardına operasyon: 29 gözaltı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT