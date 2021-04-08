Terör örgütüne darbe! FETÖ yeni Zonguldak yapılanması operasyonu: 14 şüpheli gözaltında

Zonguldak'ta KOM ekiplerince FETÖ yeni Zonguldak yapılanmasına yönelik operasyonda eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ'nün Zonguldak'taki mensuplarından iş insanı, avukat, ihraç ve aktif kamu görevlilerinin yeniden yapılanma, mevcutlarla dayanışma ve devamlılığı sağlamak üzere bir araya gelen FETÖ yeni Zonguldak yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

KOM Şube Müdürlüğünce gerçek FETÖ şüphelisi şahıslar hakkında 06:30 itibariyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zonguldak'ta FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonel çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı