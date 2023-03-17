Terör örgütüne destek için para toplayan şüphelilere jandarmadan operasyon!

Terör örgütü PKK/KCK için aralarında para topladıkları tespit edilen 10 şüpheliden 7'si İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik icra edilen planlı çalışmalar çerçevesinde, aralarında para toplayarak terör örgütüne fon sağladıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimatla eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. 14 Mart 2023 tarihinde icra edilen operasyonlarda 7 şüpheli İzmir ve Erzurum'da yakalandı.

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Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol şartı ile 6 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 3 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.