Terör örgütüne ''KAPAN-1 BAGOK" operasyonu başlatıldı

Terör örgütüne yönelik İçişleri Bakanlığınca jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "KAPAN-1 BAGOK" operasyonu başlatıldı. Operasyonda terör örgütüne yardım ve yataklık eden 13 şüpheli de gözaltına alındı.