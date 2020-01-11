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  3. Terör örgütüne ''KAPAN-1 BAGOK" operasyonu başlatıldı

Terör örgütüne ''KAPAN-1 BAGOK" operasyonu başlatıldı

Terör örgütüne yönelik İçişleri Bakanlığınca jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "KAPAN-1 BAGOK" operasyonu başlatıldı. Operasyonda terör örgütüne yardım ve yataklık eden 13 şüpheli de gözaltına alındı.

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11 Ocak 2020 Cumartesi 10:28

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