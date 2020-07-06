Terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan Songül D, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Songül D, savunmasında, silahlı herhangi bir eyleme katılmadığını ve terör örgütü PKK/KCK ile bir bağlantısının olmadığını iddia etti.

Hakkındaki tanık beyanlarının gerçek olmadığını savunan sanık, ''PKK'nın gençlik yapılanmasıyla bağlantım yoktur. Adana'da bir takım örgütsel malzemelerin üzerinde tespit edilen parmak izleri bana ait değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ile sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüşünü sundu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA