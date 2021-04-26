Aydın'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındıBursa’da AK Parti ve MHP el ele verdi! Cumhur ittifakı uyum içindeIğdırlı besicilerin ilkbahar mesaisi başladı, hayvanlar meralara kavuştuGenç bedenler böyle ziyan oluyor! Uyuşturucu kullanıp, kendilerini kaybediyorlar‘Çatkapı’ projesiyle iftar öncesi vatandaşlar ziyaret ediliyorHercai final yaptı! Dizinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in paylaşımı duygulandırdı!LGS iptal mi oldu? LGS ertelendi mi 6 Haziran 2021? ÖSYM son dakikaTerör örgütüne yönelik operasyon! Gözaltına alınanlar arasında HDP’li yöneticiler de varSivas'ta korku filmlerini aratmayan mahalle: Kargalar kabus yaşatıyor!Samsun'da trafik kazası! Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bariyerlere saplandı: 2 yaralı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Terör örgütüne yönelik operasyon! Gözaltına alınanlar arasında HDP’li yöneticiler de var

Terör örgütüne yönelik operasyon! Gözaltına alınanlar arasında HDP’li yöneticiler de var

Diyarbakır'da terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Kanunsuz ve illegal etkinliklere dönüşen açık hava ve kapalı alan toplantılarına katılan ve organize eden şüphelilerin tespitine yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütüne yönelik operasyon! Gözaltına alınanlar arasında HDP’li yöneticiler de var

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK propagandasına dönüşen etkisiz hale getirilen teröristler için düzenlenen cenaze törenleri, kanunsuz eylemlere dönüşen basın açıklamaları, açlık grevi eylemleri, illegal etkinliklere dönüşen açık hava ve kapalı alan toplantılarına defaten katılan ve organize eden şüphelilerin tespitine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılırken, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İKİ KİŞİNİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap, dergi, dijital malzeme ve doküman ele geçirilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT