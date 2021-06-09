Terör örgütünün sokak yapılanmasına şafak baskını! İstanbul'da 8 ilde eş zamanlı operasyon
Terörle mücadele kapsamında terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sokak yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Günün ilk ışıklarında gerçekleştirilen operasyonda gözaltılar yaşanırken, örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.
Terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'da terör unsurlarına yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sokak yapılanmasına yönelik olarak yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
11 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen eknik ve fiziki takibin ardından harekete geçildi. 8 ilçede belirlenen 12 kişinin yakalanması için 11 adrese saat 06.00'da eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
Aramaların yapıldığı adreslerden Beyoğlu Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi'nde bulunan evde yapılan aramaların ardından bir kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan Gaziosmanpaşa, Mevlana Mahallesi, Turgutreis Caddesi'nde bir evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.