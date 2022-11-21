Terör örgütünün talimatıyla o ili kana bulayacaklardı! Emniyet ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandılar!

Şanlıurfa'da terör örgütünün talimatıyla bombalı eylem gerçekleştirme hazırlığında olan 3 kişi emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

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Terör örgütünün talimatıyla o ili kana bulayacaklardı! Emniyet ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandılar!

Şanlıurfa'da Suriye'nin Aynel Arap ilçesinden gelerek bombalı eylem gerçekleştirmek isteyen terörist ve onunla irtibatlı 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Şanlıurfa Valiliği yakalanan teröristler hakkında açıklamalarda bulundu.

Terör örgütünün talimatıyla o ili kana bulayacaklardı! Emniyet ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandılar!

ŞANLIURFA'DA BOMBALI EYLEM YAPACAKLARDI

Valilikten yapılan açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar neticesinde yasa dışı yollarla Suriye'nin Aynel Arab (Kobani) bölgesinden ülkemize giriş yaptığı tespit edilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu 1 şahıs, terör örgütünden almış olduğu talimatla Şanlıurfa ilinde bombalı eylem yapmak için gönderildiğini beyan etmiş, şahısla irtibatlı olduğu tespit edilen Şanlıurfa ve Bursa ilinde Suriye uyruklu 3 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. İşlemleri akabinde adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 3 şahıs tutuklanmıştır" denildi.

Terör örgütünün talimatıyla o ili kana bulayacaklardı! Emniyet ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandılar!

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