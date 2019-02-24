'Terör propagandası' iddiasıyla gözaltına alınan genç, adli kontrolle serbest!

Kayseri'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi Ö.D., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ö.D.'yi gözaltına aldı. Ö.D.'nin evinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel fotoğraf ve doküman ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA