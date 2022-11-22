Terör savunucusu HDP'li Pervin Buldan'dan tepki çeken açıklama! Pençe Kılıç Harekatı'nı seçim kampanyası olarak değerlendirdi!

HDP'li Pervin Buldan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Pençe Kılıç Harekatı'yla ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

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Terör savunucusu HDP'li Pervin Buldan'dan tepki çeken açıklama! Pençe Kılıç Harekatı'nı seçim kampanyası olarak değerlendirdi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne karşı başlatmış olduğu Pençe Kılıç Harekatı'ndan rahatsız olan HDP'li Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında yaptıı açıklamalar ile başlatılan bu gurur verici harekat hakkında tepki çeken ifadeler kullandı.

AK PARTİ VE MHP'Yİ SAVAŞ YANLISI İLAN ETTİ

Pervin Buldan katıldığı grup toplantısında "İktidarlarının bekası için canları ve yaşamı hiçe sayan AKP-MHP savaş zihniyetini herkes görmelidir. Kaybedeceğini gören AKP-MHP ittifakı, siyasi ömrünü uzatmak için seçim kampanyasını savaş politikalarıyla başlatmıştır. Kuzey ve Doğu Suriye sivil yerleşim bölgelerine yönelik gerçekleştirilen hava operasyonu ve saldırıların hemen öncesinde Taksim’de yaşanan karanlık patlama kesinlikle tesadüf değildir. Ortada aydınlatılması gereken yığınla soru işareti vardır. Bu karanlığı açıklığa kavuşturmak yerine savaş siyasetine sarılan iktidara çok net bir şekilde söylemek isterim ki bu oyunlar tutmayacaktır. AKP-MHP iktidarının iddia ettiği gibi Kuzey-Doğu Suriye’deki demokratik yönetim modeli Türkiye için bir tehdit değildir. Halkların ortak geleceği açısından asıl tehlike, AKP-MHP’nin dayattığı savaş politikalarıdır."

Terör savunucusu HDP'li Pervin Buldan'dan tepki çeken açıklama! Pençe Kılıç Harekatı'nı seçim kampanyası olarak değerlendirdi!

"KUZEY DOĞU VE SURİYE'DEN ELİNİZİ ÇEKİN"

"Buradan açık bir şekilde söylüyorum: Kuzey ve Doğu Suriye halklarına, Kürt halkına, kadınlara yaşattığınız bu savaştan ve yıkımdan size asla bir iktidar çıkmayacaktır. Bunu çok net bir şekilde ifade ediyorum. Bu savaş politikalarına derhal son verin. Sorunların çözümü diyalog ve müzakerededir, demokratik barışçıl adımlardadır. Çatışma ve şiddet politikasıyla bugüne değin çözülebilen tek bir sorun olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmelidir. Suriye halkları üzerinden elinizi çekin, Kuzey ve Doğu Suriye’den elinizi çekin!" ifadelerine yer verdi.

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