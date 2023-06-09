Teröre bir darbe daha! Kaçarken yakalandılar!

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, son 1 hafta içerisinde Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan 16 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Hudut Kartalları tarafından son 1 hafta içinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 16 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasında 3 FETÖ/PDY, 2 PKK/KCK ve 10 DEAŞ terör örgütü şüphelisi olduğu tespit edildi.

Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Ayrıca Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, son bir haftalık süre içerisinde terörle mücadele ile emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler çerçevesinde, UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan toplam 28 şahıs ve askeri suçlardan aranan 31 şahıs olmak üzere toplamda 59 kişi yakalandı.

Haberin Devamı

Terörle mücadele ile emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalara yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.

AB Komisyonu açıkladı! Schengen vizesi Türkiye ile alakalı değil!

Karanlık Oyunun Sonu: Jandarmanın izindeki sahte para şebekesi Afrika'ya kaçmaya çalışırken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımı

1 ton 400 kilogramlık boğa, otomobil fiyatlarıyla yarışıyor!

Ceren Yalazoğlu Karakoç kimdir, evli mi? Ceren Yalazoğlu Karakoç dizileri?

Haberin Devamı

Aybüke Yalçın neden öldü? Aybüke yalçın ne zaman öldü?

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki İnşaat Hırsızlığı Şok Etkisi Yarattı

Cep telefonu kullanırken ölüme sebep oldu, Yargıtay cezayı beğenmedi!

Master Chef'in ünlü şefi sahibi olduğu bir yerleşkeden yaşanan olaydan dolayı hapis cezası ile karşı karşıya

Annesinin kredi kartıyla 64 bin dolarlık mobil oyun harcaması yaptı!