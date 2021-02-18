Terörist başının heykelini dikeceğini söyleyen Selahattin Demirtaş, PKK'yı kınadı

HDP Eş Genel Başkanlığı döneminde terör örgütü PKK'ın lideri Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğini dile getiren Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK'nın Irak Kuzeyi'ndeki Gara bölgesinde bulunan bir mağarada 13 Türk vatandaşını şehit etmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ağabeyi terör örgütünün kadrosunda yer alan Demirtaş paylaşımında, "PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine baş sağlığı diliyorum." dedi.

Yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden Demirtaş," Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır. Aslolan; silaha, şiddete, savaşa her koşulda karşı çıkarak barışı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

DEVLETİ SUÇLADI

Demirtaş'ın PKK'yı suçlamak yerine hükümeti suçlaması dikkatlerden kaçmadı.

DEMİRTAŞ'A ELEŞTİRİLER

Selahattin Demirtaş'ın paylaşımının ardından çokça yorum yapan sosyal medya kullanıcıları terör örgütü PKK'yı kınamayan Selahattin Demirtaş'ı sert sözlerle eleştirdi.