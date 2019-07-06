Terörist Mihraç Ural, patlamada yaralandı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 52 kişinin öldüğü bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırının faili olan "Acilciler" olarak bilinen örgütün elebaşlarından terörist Mihraç Ural'ın, bugün Lazkiye bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü elebaşlarından olan Mihraç Ural, bugün Lazkiye kırsalındaki rejim birlikleriyle görüşmelerinin ardından ayrılırken, Meydani bölgesinde önceden döşenen patlayıcı, aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada ağır yaralandığı bildirilen Mihraç Ural, bölgedeki Meydani'de bulunan hastanedeki ilk müdahalesinin ardından donanımlı bir hastaneye sevk edildi.

Saldırıyı şimdilik üstlenen olmazken, kendilerine "Liva-İskenderun Halk Kurtuluş Cephesi" ismini veren Suriye rejimi yanlısı oluşum da Ural'ın yaralandığı patlamayı kınayan bir bildiri yayımladı.

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DHA