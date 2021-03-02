Terörist Murat Karayılan'a büyük şok! Gara'nın kilit ismi teslim oldu, itiraflar peş peşe geldi

Kuzey Irak'ta bulunan Gara dağındaki peşmergelerden kaçarak Habur'a gelip burada teslim olan Siya kod adlı A.D., terör örgütünün sözde özel güç yapılanması içinde, paramotor ve maket uçak eğitmeni olarak kilit isimlerden biri olarak biliniyordu. İtiraflarıyla terör örgütünün faaliyetlerini ifşa eden A.D., hala dağda faaliyette olan 151 teröristi de fotoğraflarından teşhis etti.

EYLEMDEN VAZGEÇİŞ

Sabah'ın haberine göre, Şırnak Ağır Ceza Mahkemesinde, hakkında dava açıldığı öğrenen kadın, örgütün son yapılanmasıyla ilgili olarak, PKK'nın Kuzey Irak'taki yapılanmasının Suriye'de eğitilerek buraya gönderildiğini söyledi. Terör örgütünün Lazkiye limanından Ege Bölgesi'ne açılım yapmak istediğini ancak ilk grubun Muğla'da öldürülmesi üzerine plandan vazgeçildiğini söyleyen kadın terörist, yola çıkan ikinci grubun da bölgeye ulaşmadan döndüğünü söyledi.

AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE GEÇME PLANI

Şahin kod adlı ve Alman asıllı teröristin Kuzey Irak'ta eğitim aldıktan sonra ülkesine dönerek terör örgütüne havacılık, termal, paramotor ve drone malzemeleri ile elektronik ve teknik tüm malzemeleri kargoyla gönderdiğini söyleyen A.D., Irak veya Suriye'den Türkiye'ye gönderilen teröristler yakalandığından Avrupa'da yoğun faaliyetler sürdürüldüğünü ve nuradaki üyelerin legal yollarla Türkiye'ye geçmesi kararının alındığını itiraf etti.

SALDIRILARIN FAİLLERİNİ DEŞİFRE ETTİ

İzmir'de şehit edilen kahraman polis Fethi Sekin'in hayatını kaybetmesine yol açan adliye binası önündeki saldırıda ev, araba ayarlayan; eylem öncesi keşif istihbarat çalışmasını yapan kişinin 'Alişer' kod adlı terörist olduğunu söyleyen A.D., bu kişi hakkında "Harita Mühendisi ve halen Suriye'de örgütün havacılık faaliyetlerini yürütüyor. Ankara Vergi dairesine saldıran 'Ararat' kod adlı terörist ise Suriye'ye kaçmak isterken Osmaniye'de kıstırılınca yakalanmamak için üzerindeki siyanürü içerek intihar etti. İstanbul Vezneciler eylemini yapan 'Andok' kod adlı terörist ise Gara'ya düzenlenen hava harekâtıyla öldürüldü." ifadelerini kullandı.

GARA'DAN SURİYE VE ZAP'A KAÇIŞ

Murat Karayılan'ın SİHA ve İHA'ları maket uçaklarla havada vurabilmek için havacılık eğitimine büyük önem verdiğini vurgulayan kadın terörist, Gara bölgesinde birkaç deneme gerçekleştirildiğini ancak denemeler başarısız olunca eğitimlerin aksadığını duyurdu.

Gara'da yeraltı mağarasındayken Murat Karayılan'ın, bulundukları yerin deşifre olduğunu ve her an hava harekâtıyla vurulabileceklerini bildirdiğini söyleyen terörist, bunun üzerine bir grubun Suriye'ye, bir grubun da Zap'a geçtiğini öne sürdü.