Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"

PKK'nın siyasi uzantısı PKK terör örgütü ele başı Sabri Ok Millet ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklarken aynı zamanda dış güçler tarafından desteklendiklerini de ağızlarıyla itiraf etmiş oldu.

DIŞ GÜÇLER TARAFINDAN DESTEKLENDİKLERİNİ İTİRAF ETTİ

Sabri Ok uluslararası birçok kişinin ve devletin destek verdiğini ifade ederek, "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler. Belki bu da kararımıza etki etti. Eylemsizlik ve ateşkes talebinde bulunan güçler aldığımız kararı gördüler ama bu kararı Türk devleti tanımıyor. Saldırılar sürerse bu durum böyle devam edemez. Herkes bu seçimin önemli bir seçim olduğunu söylüyor. Ben de aynı fikirdeyim. Bu güne kadar yapılan seçimler toplum tarafından rutin ve normal olarak görülüyordu. Ama bu sefer öyle değil. O yüzden gerçekten bu seçim çok önemli. Önemi buradan geliyor. Bu iktidar ulus devlet aklıyla Avrasya aklıyla, Ergenekon aklıyla 20 yıl boyunca iktidar da kaldı. Ama artık bu iktidarın devam etmesi mümkün değil." dedi.

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KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEKLERİNİ AÇIKLADI

Sabri Ok 7'li koalisyona ise destek verdiklerini şu ifadelerle açıkladı: "A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan bahsediyorlardı. Vay efendim Heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. PKK'yı ne sanıyorlar? PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset yapmak. Amacımız siyaset. Tabi ki birilerine destek vereceğiz, birilerine vermeyeceğiz. Kime ne kadar destek vereceğimiz, ne kadar vermeyeceğimiz değerlerimize, ideolojimize, siyasetimize, taktiklerimize, stratejimize ve çalışmalarımıza göredir."