Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"

Terörist elebaşı PKK'lı Sabri Ok “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık” dedi. Dış güçler tarafından desteklendiklerini ağızlarıyla itiraf etmiş oldu.

YAYINLAMA
Google News
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"

PKK'nın siyasi uzantısı PKK terör örgütü ele başı Sabri Ok Millet ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklarken aynı zamanda dış güçler tarafından desteklendiklerini de ağızlarıyla itiraf etmiş oldu.

DIŞ GÜÇLER TARAFINDAN DESTEKLENDİKLERİNİ İTİRAF ETTİ

Sabri Ok uluslararası birçok kişinin ve devletin destek verdiğini ifade ederek, "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler. Belki bu da kararımıza etki etti. Eylemsizlik ve ateşkes talebinde bulunan güçler aldığımız kararı gördüler ama bu kararı Türk devleti tanımıyor. Saldırılar sürerse bu durum böyle devam edemez. Herkes bu seçimin önemli bir seçim olduğunu söylüyor. Ben de aynı fikirdeyim. Bu güne kadar yapılan seçimler toplum tarafından rutin ve normal olarak görülüyordu. Ama bu sefer öyle değil. O yüzden gerçekten bu seçim çok önemli. Önemi buradan geliyor. Bu iktidar ulus devlet aklıyla Avrasya aklıyla, Ergenekon aklıyla 20 yıl boyunca iktidar da kaldı. Ama artık bu iktidarın devam etmesi mümkün değil." dedi.

Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"

KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEKLERİNİ AÇIKLADI

Sabri Ok 7'li koalisyona ise destek verdiklerini şu ifadelerle açıkladı: "A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan bahsediyorlardı. Vay efendim Heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. PKK'yı ne sanıyorlar? PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset yapmak. Amacımız siyaset. Tabi ki birilerine destek vereceğiz, birilerine vermeyeceğiz. Kime ne kadar destek vereceğimiz, ne kadar vermeyeceğimiz değerlerimize, ideolojimize, siyasetimize, taktiklerimize, stratejimize ve çalışmalarımıza göredir."

İlgili Haberler
TELE1 kanalından skandal sözler! Hukukçu Salim Şen; "YSK Başkanı yargılanmalı" dedi!
TELE1 kanalından skandal sözler! Hukukçu Salim Şen; "YSK Başkanı yargılanmalı" dedi!
HDP'nin seçim bildirgesinde skandal maddeler! Sınır ötesi operasyonlara son vereceklerini ve Diyanet İşlerini kapatacaklarını söylediler!
HDP'nin seçim bildirgesinde skandal maddeler! Sınır ötesi operasyonlara son vereceklerini ve Diyanet İşlerini kapatacaklarını söylediler!
MGK toplantısı sona erdi! Deprem ve seçime ilişkin önemli açıklamalar yapıldı!
MGK toplantısı sona erdi! Deprem ve seçime ilişkin önemli açıklamalar yapıldı!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TELE1 kanalından skandal sözler! Hukukçu Salim Şen; "YSK Başkanı yargılanmalı" dedi!
TELE1 kanalından skandal sözler! Hukukçu Salim Şen; "YSK Başkanı yargılanmalı" dedi!
HDP'nin seçim bildirgesinde skandal maddeler! Sınır ötesi operasyonlara son vereceklerini ve Diyanet İşlerini kapatacaklarını söylediler!
HDP'nin seçim bildirgesinde skandal maddeler! Sınır ötesi operasyonlara son vereceklerini ve Diyanet İşlerini kapatacaklarını söylediler!
Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"
Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"
Son Haberler
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Yaban arıları insanlara saldırdı! Meksika'da bir kişi yaşamını yitirdi!
Yaban arıları insanlara saldırdı! Meksika'da bir kişi yaşamını yitirdi!
Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile sıfır atık günü kapsamında bir araya geldi!
Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile sıfır atık günü kapsamında bir araya geldi!
İşitme engelli adam boğazına pide takılması sonucu hayatını kaybetti!
İşitme engelli adam boğazına pide takılması sonucu hayatını kaybetti!
Devlet Bahçeli açıkladı! MHP kendi parti logoları ve adaylarıyla seçimlere katılacak
Devlet Bahçeli açıkladı! MHP kendi parti logoları ve adaylarıyla seçimlere katılacak
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif TBMM’de kabul edildi!
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif TBMM’de kabul edildi!
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert sözler: Esip gürlüyordun, niye geri vitese taktın da masaya geri oturdun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert sözler: Esip gürlüyordun, niye geri vitese taktın da masaya geri oturdun?
Lise diploması olanlar hemen başvursun: İŞKUR özel güvenlik alımını başlattı: Yüksek maaş garantisi var
Lise diploması olanlar hemen başvursun: İŞKUR özel güvenlik alımını başlattı: Yüksek maaş garantisi var
YSK Başkanı Yener: "Erdoğan'ın adaylığına engel yok" dedi!
YSK Başkanı Yener: "Erdoğan'ın adaylığına engel yok" dedi!
TBMM Başkanı Şentop Erdoğan'ın adaylık tartışmalarına son noktayı koydu!
TBMM Başkanı Şentop Erdoğan'ın adaylık tartışmalarına son noktayı koydu!
Kılıçdaroğlu: Konya Hollanda'dan büyük bir ülke dedi! Bir gafa daha imza attı!
Kılıçdaroğlu: Konya Hollanda'dan büyük bir ülke dedi! Bir gafa daha imza attı!
Yorumlananlar
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Erdoğan, Bakan Vedat bilgin ile görüştü! Diğer emeklilerin maaşları artıyor mu ?
Erdoğan, Bakan Vedat bilgin ile görüştü! Diğer emeklilerin maaşları artıyor mu ?
İYİ Parti, YSK'ya müracaat ederek Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti
İYİ Parti, YSK'ya müracaat ederek Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti