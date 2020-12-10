Teröristin yeğeninden şok eden açıklama: 'Öcalan soyadıyla gurur duyuyorum'
HDP Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan, TBMM'de 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada ''Soyadımla gurur duyuyorum. Bunu çok iyi bilin, bu soyadla yaşamaya devam edeceğim'' ifadesi TBMM'de büyük tepkilere yol açtı. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
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10 Aralık 2020 Perşembe 13:53
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