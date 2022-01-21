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  3. Teröristle fotoğrafları olan Semra Güzel için HDP'den skandal savunma: "Terör değil; duygusal ilişki"

Teröristle fotoğrafları olan Semra Güzel için HDP'den skandal savunma: "Terör değil; duygusal ilişki"

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları basına sızmıştı. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili süreç resmi olarak başladı. HDP fotoğrafları terör değil aşk olarak gördü.

Teröristle fotoğrafları olan Semra Güzel için HDP'den skandal savunma: "Terör değil; duygusal ilişki"

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurulmasında karar kıldı. 

Teröristle fotoğrafları olan Semra Güzel için HDP'den skandal savunma: Terör değil; duygusal ilişki

HDP'Lİ GÜZEL KONUSU ELE ALINDI

Karma komisyon dün AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Toplantıda, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına sızan HDP Milletvekili Güzel hakkında  "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki yasama dokunulmazlığı dosyası ele alındı. Dosyayı görüşmek için beş kişilik bir komisyon oluşturuldu. Hazırlık Komisyonu üyeleri AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki olarak seçildi.

Teröristle fotoğrafları olan Semra Güzel için HDP'den skandal savunma: Terör değil; duygusal ilişki

DUYGUSAL İLİŞKİ OLARAK SAVUNDU

Karma komisyon basına kapalı olarak düzenlendi. Öğrenilenlere göre HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Güzel'le öldürülen terörist Volkan Bora arasında 'duygusal ilişki' bulunduğunu belirtti. Bu yüzden de suçlanamayacağını öne sürdü. Beştaş "Güzel ve Bora Harran Üniversitesinde öğrenciyken tanışmışlar ve sonra nişanlanmışlar. Aralarındaki ilişki terör değil; duygusal ilişki. Dosyadaki fotoğraflar da nişanlısı ile görüşmeye gittiğinde çekilmiş. Gittiğinde dört gün kalmış ve dönmüş. Bu resimler 2019 yılında emniyet tarafından bulunmuş. Savcılıkta da var. Ta ki bugüne kadar bir işlem yapılmıyor. Sonra fotoğraflar sızdırılıyor ve fezleke geliyor" dedi.

Teröristle fotoğrafları olan Semra Güzel için HDP'den skandal savunma: Terör değil; duygusal ilişki

Komisyon bir ay içerisinde çalışmalarını tamamlayacak ve raporu hazırlayacak. Güzel, hem Hazırlık Komisyonu aşamasında hem de Karma Komisyon'da savunmasını yapabilecek.

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Oğuz Büber
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