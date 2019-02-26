Teröristler hayatlarını mahvetmişti, şimdi yaşam mücadelesi veriyorlar

MARDİN (İHA) – Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 1992 yılında teröristler tarafından iş yerine silahlı saldırı düzenlenen Halef Başaran, saldırıda oğlunu kaybetmiş kendisi de 13 kurşunla yaralanmıştı. Olayın üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen vücudunda mermi ile hayatına devam eden Halef Başaran, eşi ile kendilerine bağlanan 320 liralık maaşla yaşam mücadelesi veriyor.

Yaklaşık 27 yıl önce terör örgütü PKK mensupları, Kızıltepe ilçesinde bir iş yerine saldırı düzenlemiş, olayda Murat Başaran hayatını kaybetmiş, Halef Başaran da vücuduna isabet eden 13 kurşuna rağmen hayatta kalmayı başarmıştı. Olayın ardından onlarca ameliyat geçiren Halef Başaran, çıkarılması risk teşkil ettiği gerekçesiyle vücudunda kurşunla hayatını sürdürmeye devam etti. Aradan 27 yıl geçmesine rağmen eşi Sabiha Baran ile sadece 320 lira maaş alan Halef Başaran, maddi imkansızlıklar içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Halef Başaran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, sorunun çözülmesini istiyor.

"Teröristler, kardeşim özel harekat polisi olduğu için bize saldırdı"

Halef Başaran'ın eşi 67 yaşındaki Sabiha Başaran, 27 yıl önce eşinin iş yerine saldırı olduğunu ve oğlunun şehit olduğunu eşinin de 13 kurşunla yaralandığını söyledi. Aradan yıllar geçmesine rağmen acılarının taze olduğunu belirten Sabiha Başaran, "1992 yılında kardeşim özel harekat polisi olduğu için eşimin iş yerine PKK'lı teröristler saldırdı. Oğlum şehit oldu, babası da 13 kurşunla yaralandı. Eşim bir sene boyunca onlarca kez ameliyat oldu. Olayın ardından bize 320 lira maaş bağlandı. Bu maaş nedeni ile yaşlılık maaşımızı da alamıyoruz. Ortada bir yanlışlık var, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, lütfen bize yardım etsin, çok zor durumdayız" dedi.

Saldırıyı dün gibi hatırlıyor

Teröristlerin saldırısında vücuduna isabet eden 13 kurşunla yaralanan 77 yaşındaki Halef Başaran ise olayın ardından yüzde 52 engelinin oluştuğunu söyledi. Halef Başaran, "1992 yılındaki saldırıyı dün gibi hatırlıyorum. Dükkana girip bizi taradılar. Kolumda çıkmayan bir kurşun hala var. Bir sene tahtada yattım. Dükkana 3 kişi gelmişti o gün biri kapıda iki kişi içeriye girdi. Benim önümde tezgah vardı silahla taradılar ve öldü sandılar. Oğlum orada şehit oldu, şimdi 160 lira ile bu halimle yaşamaya çalışıyorum. Yetkililer sesimizi duysun istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA