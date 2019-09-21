İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Teröristler sınır boyunu ateşe verdi

Teröristler sınır boyunu ateşe verdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad'da terör örgütü YPG/PKK sınırı boydan boya ateşe verdi.

Teröristler sınır boyunu ateşe verdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad'da terör örgütü YPG/PKK sınırı boydan boya ateşe verdi.

Terör örgütü YPG/PKK, kontrolündeki Telabyad ilçesi ile Türkiye'nin sınır ilçesi Akçakale arasındaki bölgeyi ateşe verdi. Teröristler, sınır boyunu sürekli ateşe vererek yangın çıkarıp güvenlik güçlerinin görüşünü engellemeye çalışıyor.

Teröristler sınır boyunu ateşe verdi

Teröristler sınır boyunu ateşe verdi

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT