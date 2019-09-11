Teröristlere bir çizik daha atıldı! PKK'nın gri listedeki ismi öldürüldü... İçişleri Bakanlığı'nın Ağrı ili Patnos ilçesinde düzenlediği operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık'ın, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı'nın geçtiği son dakika haberine göre, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirlen operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık'ın, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



