Teröristlere verilen 150 saatlik süre sona erdi! Türkiye'den ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Soçi'de Rus lider Putin ile bir araya gelmişti. Heyetler arası yapılan toplam 6 saatlik görüşmelerin sona ermesi ile de 10 maddelik Soçi Mutabakatı imzalanmıştı.

Verilen sürenin dolmadan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi planlanandan erken tamamlandı." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DEN İL AÇIKLAMA CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN YAPILDI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya ile varılan Soçi mutabakatı çerçevesinde terör örgütü YPG/PKK'ya verilen 150 saatlik sürenin dolmasına ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan İngilizce olarak yaptığı açıklamada "Türkiye ve Rusya, YPG'li teröristlerin güvenli bölgeyi terk etmesi için 150 saatlik bir süre belirlemişti. Zaman doldu. Ortak devriyeler aracılığıyla teröristlerin gerçekten geri çekilip çekilmediğini belirleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

İşte Fahrettin Altun'un o paylaşımı

Turkey and Russia had set a 150-hour deadline for YPG terrorists to leave the safe zone.



The time is up.



We will establish, through joint patrols, whether or not the terrorists have actually withdrawn. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 29, 2019

150 SAATLİK SÜRE SONA ERDİ

Mutabakata göre, terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından 30 kilometre derinliğe çekilmesi için tanınan süre bugün doldu. Türkiye saati ile 18.00'da tamamlanan sürenin ardından Türkiye-Suriye sınırındaki 10 km derinlikteki bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rusya ordusuna bağlı birliklerin ortak devriye faaliyetlerine başlamaları bekleniyor. Terör örgütü PKK/YPG unsurları tamamen çekilmezse görüldükleri yerde anında etkisiz hale getirilecekler.

ÇEKİLMEMESİ HALİNDE...

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada 150 saatin sonunda terör örgütü YPG'nin sınırın 30 km güneyine çekilmemesi halinde Türkiye'nin operasyonlara kaldığı yerden devam edeceğini ifade etmişti. Erdoğan, "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.