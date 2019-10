Teröristlere verilen 150 saatlik süre sona erdi! Türkiye'den ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Soçi'de Rus lider Putin ile bir araya gelmişti. Heyetler arası yapılan toplam 6 saatlik görüşmelerin sona ermesi ile de 10 maddelik Soçi Mutabakatı imzalanmıştı.

Verilen sürenin dolmadan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi planlanandan erken tamamlandı." açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya ile varılan Soçi mutabakatı çerçevesinde terör örgütü YPG/PKK'ya verilen 150 saatlik sürenin dolmasına ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan İngilizce olarak yaptığı açıklamada "Türkiye ve Rusya, YPG'li teröristlerin güvenli bölgeyi terk etmesi için 150 saatlik bir süre belirlemişti. Zaman doldu. Ortak devriyeler aracılığıyla teröristlerin gerçekten geri çekilip çekilmediğini belirleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

