Teröristlerin korkulu rüyası JÖAK

Terörle mücadele operasyonlarında önemli görevler üstlenen ve teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı JOPER timleri, nefes kesen bir rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Yurt genelinde teröristle mücadele harekatında birçok operasyonda görev alan JÖAK, özellikle 2015 yılında bölücü terör örgütünün şehir yapılanmasına karşı yürütülen meskun mahalde teröristle mücadele harekatında önemli görevler üstlendi. JÖAK, ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında da etkin rol oynadı. Profesyonel personelden oluşan JÖAK timleri, özel olarak seçilerek, ağır hava ve arazi şartlarında görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için özel eğitimlerden geçiriliyorlar. Ayrıca JÖAK timleri, ihtiyaç duyulduğunda sınır ötesi operasyonlarda da görev alıyorlar.

Özel eğitim, silah, teçhizat, donanım ve üstün yetenek gerektiren önemli asayiş olaylarında, arama kurtarma faaliyetlerinde, cezaevi ve toplum olayları ile terörle mücadele harekatında önemli görevler üstlenen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı JOPER timlerinin eğitimlerini İhlas Haber Ajansı (İHA) görüntüledi. JÖAK timinin yanında önemli görevler üstlenen saldırı köpekleri tarafından gerçekleştirilen operasyon nefes kesti. Senaryo gereği bir araç içerisinde bulunan terörist tarafından açılan ateş sonucu harekete geçen tim köpeği, arabanın camından içeri atlayarak teröristi etkisiz hale getirdi. Yakalandıktan sonra kaçmaya çalışan teröristi takip eden saldırı köpeği, teröristi yakalayarak tekrar etkisiz hale getirdi.

JÖAK'a bağlı JOPER timleri tarafından nefes kesen rehine kurtarma tatbikatında ise senaryo gereği bir binadaki terörist unsurlarla sıcak temas sağlandı. Keskin nişancılar uzak bir mesafede konuşlanarak rehinelerin bulunduğu binayı gözetledi. Binanın içindeki terörist ve rehine sayısı belirlenerek timlere bildirildi. Daha sonra zırhlı araçlar hedef binaya yaklaşarak, timler binanın etrafını kontrol altına aldı. Ardından ise duvar ve kapılara yerleştirilen patlayıcılar patlatıldı. Binanın tepesinde bulunan bir tim ise hızlı iniş tekniğiyle binanın içine girdi. Saldırı köpeği de rehinelerin bulunduğu binaya timlerle beraber giriş yaparak içeride bulunan bir teröristi etkisiz hale getirdi. Akabinde JOPER timleri çevre güvenliğinialarak rehineleri güvenli bir şekilde binadan çıkarttı.

Kaynak: İHA