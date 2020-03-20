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Teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi

SİİRT'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), güvenlik güçlerince kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.

Teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi

SİİRT'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), güvenlik güçlerince kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Mart günü, Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan EYP tespit edildi. Jandarma, bölgede güvenlik önlemi aldıktan sonra patlayıcıyı kontrollü olarak patlatarak, imha etti.

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Kaynak: DHA




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