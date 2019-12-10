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Teröristlerin tuzakladığı mühimmatlar etkisiz hale getirildi

Komandolar, Rasulayn'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdi.

Teröristlerin tuzakladığı mühimmatlar etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatının ardından  arama ve tarama faaliyetlerini sürdüren komandolar, Rasulayn’ın doğusunda PKK/YPG’li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı toplam 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımızın yüksek eğitim seviyesi, tecrübesi ve dikkati sayesinde bir facia daha engellendi. Komandolarımız, Rasulayn’ın doğusunda PKK/YPG’li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı toplam 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdi. "

 

 

 

 

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