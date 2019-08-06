Teröristlerin yola tuzakladığı EYP imha edildi

HAKKARİ-Van karayoluna, PKK'lı teröristlerce daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), arama- tarafa faaliyeti yapan jandarma ekipleri tarafından son anda fark edilerek imha edildi.

Hakkari Valiliği'nde yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari-Van karayolu üzerinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 gizlenmiş vaziyette EYP (el yapımı patlayıcı) tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

DHA