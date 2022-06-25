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Teröristlerle aynı karede! HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu gözaltında!

HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Cihat Cemre, PKK/KCK Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon sonucu gözaltına alındı.

Teröristlerle aynı karede! HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu gözaltında!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne gelen bir e-postada; “ Muhammet Cihat Cemre isimli şahıs Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor, Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum” şeklinde örgütsel doküman ve fotoğraflar yer alınca ekipler düğmeye bastı.

Teröristlerle aynı karede! HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu gözaltında!

TERÖRİSTLERLE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Değerlendirilen ihbarla, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Cihat Cemre'nin PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle aranan Cafer K. Kod adlı PKK Merkez Komite Üyesi Abidin Karakoç ve Bozan Tekin kod adlı PKK İran Sekretaryası ile birlikte kırsal alanda silahlı olarak fotoğraflar çektirdiği ortaya çıktı.

Yapılan teknik ve fiziki takipleri sonucunda, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Cihat Cemre gözaltına alındı.

Teröristlerle aynı karede! HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu gözaltında!

Operasyon doğrultusunda yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

(İHA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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