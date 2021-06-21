Terörle mücadele devam ediyor! Valilik duyurdu! Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'te terörle mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teröristlerin faaliyet göstermeye başladığı ilde güvenlik güçleri kırmızı alarma geçti. PKK mensuplarının yakalanması için başlatılan çalışmalar kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

TERÖRİSTLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Terör faaliyetlerinin engellenmesi ve teröristlerin yakalanması için güvenlik güçleri etkin çalışmalar yürütüyor. Hizan ilçesinde başlatılan çalışmalar kapsamında 19 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada PKK terör örgütü ile mücadele çalışmalarının yürütüldüğü ve bu kapsamda vatandaşların sokağa çıkmamaları gerektiği ifade edildi. Gerçekleştirilen duyuru ile 21 Haziran'da saat 02.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.

SOKAĞA ÇIKMAK İKİNCİ BİR EMRE KADAR YASAKLANDI

Bitlis Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bitlis İli Hizan ve Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ölçülü, Çayır, Yelkıran, Akbıyık, Kaval, Keklik, Karadal, Gökçe, Kaşıklar, Altınoluk, Yemişli, Aktay, Köprü, Bozpınar, Akbırakan, Boztepe, Konaç, Düzce, Yolalan köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 02.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar 'Sokağa Çıkma Yasağı' ilan edilmiştir."